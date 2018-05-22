بسبب مشاجرة بالأسلحة.. الأمن يطوق قرية "تلت" ببني سويف

22 مايو 2018 - 09:37 ص

فرضت الأجهزة الأمنية ببني سويف طوقًا أمنيًا حول قرية "تلت" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والعصي والحجارة بين عائلتي الصفطى وياسين بقرية "تلت" بسبب خلافات الجيرة دون إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وتمت السيطرة على الأوضاع وضبط أطراف المشاجرة وتم فرض طوق أمني حول القرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.