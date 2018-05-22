» أحد أفراد الجهاز الفني لليفربول ينضم لجهاز منتخب مصر

22 مايو 2018 - 08:48 ص

قرر هاني أبو ريدة - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - الموافقة على طلب نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بضم روبن بونس أخصائي العلاج الطبيعي لفريق ليفربول إلى جهاز منتخب مصر خلال مشاركته بكأس العالم .



وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن مجلس الجبلاية برئاسة أبو ريدة وافق على طلب محمد صلاح باستقدام روبن أخصائى العلاج الطبيعى لليفر ليكون مع المنتخب، خلال المشاركة فى فعاليات مونديال روسيا ، إذ يبدأ منتخب الفراعنة مبارياته يوم 15 يونيو بمواجهة أوروجواى ثم روسيا يوم 19 يونيو و السعودية فى الجولة الثالثة يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول و ثانى المجموعة الأولى لدور الـ16 ، بينما يودع صاحب المركز الثالث و الرابع للبطولة.

