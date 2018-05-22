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"مش عايز اغلط وأنا صايم".. رد " فاروق جويدة " على محاوره

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"مش عايز اغلط وأنا صايم".. رد " فاروق جويدة " على محاوره

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رفض الشاعر فاروق جويدة، التعليق على أداء وسائل الإعلام المصرية قائلا: "مش عايز اغلط وأنا صايم"، مؤكدًا أن الإعلام يحتاج هزة عنيفة.

وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الإعلام المصري يعاني من الانفلات، والقضية ليست قضية حرية، مضيفًا: "كم من الجرائم ترتكب في الصحافة والإعلام".

 ومن ناحية أخري كشف عن أن هناك تحولا فظيعا في جمهور الشعر، من الحاضر عن الماضي، ومنها الإنترنت، موضحًا أنه أذى للكتاب، ولكن لا شك أنه وسيلة مفتوحة تصل للجميع.

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