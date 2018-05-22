» شاهد .. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة

عبر بول بوجبا - نجم فريق مانشتسر يوناتيد - عن سعادته بتأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة ، وذلك من خلال نشر فيديو لنفسه هناك .

وقال بوغبا، في الفيديو الذي نشره مساء الاثنين، على حسابه الرسمي عبر "انستغرام"، إنه "لا يستطيع وصف شعوره.. المكان جميل".

ووجه بوغبا رسالة إلى جميع متابعيه، قال فيها إنه يتمنى منهم المجيء يوما إلى "هذا المكان".

وكتب معلقا على الفيديو الذي يظهر الكعبة المشرفة وراءه: "الله أكبر.. الله الأعظم".

وجاء بوغبا لتأدية مناسك العمرة بعد انتهاء موسمه مع مانشستر يونايتد، وقبيل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقبل، علما أنه أدى مناسك العمرة الصيف الماضي أيضا.

يشار إلى أن بول بوغبا (25 عاما) انتقل قبل عامين من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ 105 ملايين يورو، لتعد الصفقة الأكبر في الدوري الإنجليزي.