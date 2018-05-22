شاهد.. شاب يحبس والدته في غرفة واحدة مع الحمار

22 مايو 2018 - 08:16 ص

عرض برنامج "بيت الخير"، تقريرًا عن "الحاجة زينب"، والتي أجبرها نجلها على أن تعيش في الحجرة التي يعيش فيها "الحمار" في المنزل الذي يملكه.

وقالت الحاجة زينب، خلال التقرير المذاع على قناة المحور الفضائية، إن نجلها متخرج من الأزهر، ووضعها في الغرفة الموجود بها الحمار، واتهمتها زوجة ابنها بأنها قامت بتقطيع "شباشب" أبنائها وإهانتها.

فيما تعهد باقي أبنائها بمرتب شهري لها، عقب إذاعة قصتها، وأن يعطونها شقة لتعيش فيها.

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