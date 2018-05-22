مذبحة للاعبين في الأهلي خلال أيام

22 مايو 2018 - 08:06 ص

أكد الإعلامي خالد الغندور - مقدم برنامج "الغندور والجمهور " - أن هناك مذبحة كبرى سوف تجري للاعبي الأهلي والزمالك ، مؤكدًا أن إدارة الناديين سوف تستغني عن عدد ضخم من اللاعبين استعدادًا للموسم المقبل .



وقال "الغندور" في برنامجه إن اتحاد الكرة قرر أن تكون قائمة الفرق في الموسم المقبل 25 لاعبًا بدلا من 30 ، وهو ما يحتم على أي فريق أن يستغني مبدئيا عن 5 لاعبين ، فإذا نظرنا مثلا إلى بعض من سيعودون من الإعارة في الأهلي فضلا عمن سيتعاقد معهم سنجد أن الأهلي والزمالك سوف يستغنون عن 12 لاعبا على أقل تقدير ".



وأردف: "رئيس نادي الزمالك تحدى اتحاد الكرة وقال إن هذا القرار لن ينفذ عليه .. لكن أحدًا من الأندية الأخرى لم يعترض بما فيهم الأهلي ".



