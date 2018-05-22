» اعتراف جريء لـ"فاروق جويدة" على الهواء

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تن

راى عام

فاروق جويدة

أكد الشاعر فاروق جويدة، أنه خطب خطبة يوم الجمعة، في سن 15 عامًا، حيث فاجأه والده بأنه سيخطب في الناس يوم الجمعة، في قرية حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وقال "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، إنه في اليوم التالي صعد إلى المنبر ولكنه نسي كل شيء، معقبًا: "نسيت اسمي ونسيت أبويا".

وتابع أنه بدأ يقرأ في الخطبة التي كتبها، وألقى الخطبة، ثم جاء والده في الأسبوع التالي وطلب منه إلقاء الخطبة بدون ورقة، ولكنه نسي أيضًا كل شيء.

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