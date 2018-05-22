شاهد.. داعية تستغيث بالسيسي من رامز جلال

22 مايو 2018 - 07:55 ص

هاجمت الداعية الإسلامية ملكة زرار، الفنان رامز جلال بسبب برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه في شهر رمضان.

وطالبت "زرار" خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع على فضائية "تن"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لوقف هذا البرنامج، مؤكدة أنه انتهاك للمبادئ والعرض والدين.

ووجهت "زرار" رسالة نارية لـ"رامز جلال" قائلة: "ايه اللي بتعمله ده، العيب مش عليك، العيب على شوية الكومبارس اللي أنت جايبهم أيا ما كان الفن اللي بيقدموه، لأنهم أسقطوا عن نفسهم الفن لأن الفن حاجة راقية مش هيوصلولها، إنت بتعمل كل حاجة عشان الفلوس، إنت لا تعرف موسى ولا عيسي ولا محمد".

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