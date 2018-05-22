"عطية" يهاجم "الأوقاف" بسبب تعيين السيدات بالمساجد

22 مايو 2018 - 07:42 ص

هاجم محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب القرار الذي تم اتخاذه مؤخرًا بشأن تعيين سيدتين في كل مسجد لمساعدة القائمين على خدمة المسجد في جمع التبرعات والتعامل مع السيدات اللاتي يصلين .

وأكد "عطية" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هذا القرار يثير البلبة لدي الشعب المصري، خاصة في الوقت الذي تم إصداره فيه.

وقال "عطية": "يعني من 1400 سنة مكنش فيه همزة وصل بين السيدات والمسجد، أنا مستغرب الموضوع والتوقيت بالذات، كل سنة في نفس التوقيت بنصدر قرار غريب".