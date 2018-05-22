» علماء: هذا أكثر مشروب مفيد للإنسان في العالم

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أوراق القهوة
أوراق القهوة

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القهوة

الكافيين

توصل علماء إلى مفاجأة كبرى حيث اكتشفوا أن أكثر مشروب يفيد جسم الإنسان هو مشروب أوراق القهوة المغلية .

وتفيد ديلي ميل، بأن العلماء درسوا وحللوا أوراق 23 نوعا من أوراق أشجار القهوة، واكتشفوا في سبع منها تركيزا مرتفعا للمركب الكيميائي مانغيفيرين الذي يجعل شاي أوراق القهوة مشروبا ذا فائدة كبيرة للجسم. المثير في الأمر أن هذا المركب موجود بنسبة مرتفعة في أوراق شجرة القهوة وليس في حبوب القهوة نفسها.

هذا الشاي مشروب شعبي واسع الانتشار في جنوب السودان وإثيوبيا وإندونيسيا. وبعد التحقق من خصائصه اتضح أن تأثيره الإيجابي يفوق تأثير المشروبات الأخرى. هذا الشاي يزيل الإرهاق ويعيد عمل الدماغ إلى طبيعته. بحسب العلماء.

ويضيف الباحثون "يحتوي هذا الشاي على نسبة مرتفعة من المواد التي تخفض تطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على هذا له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ويخلو تركيبه من الكافيين".

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