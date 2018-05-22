شاهد.. لحظة انتحار شاب غرقًا بمحافظة الشرقية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام شاب بالانتحار بمياه بحر مويس أمام ديوان محافظة الشرقية.

وروى كريم ياسر شقيق الشاب المنتحر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن شقيقه حاول الانتحار قبل ذلك أكثر من مرة.

وأضاف "ياسر"، أن شقيقه كان يشكو منذ 4 سنوات من ألم حاد في قدمه ولكن الأطباء لم يتوصلوا لأي تشخيص، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا مؤخرًا أنه كان يعاني من اكتئاب حاد تظهر أعراضه على هيئة أمراض عضوية.

وأشار "ياسر"، إلى أنه يوم الحادث فوجئ باختفاء شقيقه، وبعدها اتصل والده ليخبره بالواقعة، حيث قام الضحية بإلقاء نفسه في بحر مويس وعندما حاول المارة إنقاذه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

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