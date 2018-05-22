نشطاء يتداولون لقطة من مسلسل تكشف عن أمر مخيف

22 مايو 2018 - 07:02 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشهد من مسلسل "خفة يد" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد ، حيث تكشف الصورة عما قال النشطاء إنه انخفاض كبير في منسوب مياه النيل .



وعلق النشطاء على الصورة ، حيث قال أحدهم : "