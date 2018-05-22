نشطاء يتداولون لقطة من مسلسل تكشف عن أمر مخيف

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خفة يد
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مسلسل خفة يد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشهد من مسلسل "خفة يد" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد ، حيث تكشف الصورة عما قال النشطاء إنه انخفاض كبير في منسوب مياه النيل .

وعلق النشطاء على الصورة ، حيث قال أحدهم : " انخفاض منسوب النيل
العلامة على الصخور" .. وقال آخر : " طبعاااا منسوب النيل انخفض انخفاض يخوف : .. وقال ثالث : "داخلين على فقر مائى".

وحصدت الصورة ما يقرب من 9 آلاف شير (إعادة نشر) فضلًا آلاف الإعجابات .

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