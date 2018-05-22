زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

22 مايو 2018 - 06:22 ص

عاتب أحمد الشناوي - لاعب الزمالك ومنتخب مصر - زميله بالمنتخب محمد صلاح بسبب تأخره في الرد على رسائله الإلكترونية ، مؤكدًا أن هذا الأمر يغضبه .



وحول الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد ، قال "الشناوي" في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" الذي يقدمه الإعلامي "إسلام الشاطر" : "أنا مدريدي .. وبالمناسبة محمد صلاح متعصب لتشجيع ريال مدريد وهو من عشاق كريستيانو رونالدو .. لكني بالطبع أتمنى فوز ليفربول هذه المرة من أجل صلاح".



الفيديو:





