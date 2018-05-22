حقيقة تسبب "سوفالدي" في إصابة المرضى بالسرطان

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ملياردير هندي يؤسس مصنعًا في مصر لإنتاج عقار «سوفالدي»
ملياردير هندي يؤسس مصنعًا في مصر لإنتاج عقار «سوفالدي»

المصريون ـ متابعات

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نفت وزارة الصحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول عقار «سوفالدي»، المخصص لعلاج «فيرس سي»، وتأثيره السلبي على خلايا الكبد، ودوره المزعوم في تكوين بؤر سرطانية.
وذكر بيان للوزارة، مساء الاثنين، أن «هذه المعلومة عارية تمامًا عن الصحة، ومن المعروف في حالة الإصابة بالفيروس أن ما بين 75 و85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، وأن ما بين 20 و30?? منهم ينتهي بهم الحال في سن 20 إلى 30 عامًا بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة «F4»، وما بين 5 و10?? يصابون بالسرطان، أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء بوجود الفيروس أو عدمه».
وأضاف البيان أن «الفيروس في حد ذاته لا يسبب سرطان، وإنما التليف، ولذلك أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لا بد بعد شفائه أن يجري متابعته كل 3 إلى 4 شهور؛ لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان، بغض البصر عن الشفاء من فيروس سي».
وأوضح البيان أن «المصابين الذين حالاتهم (F0 وF1 وF2 وF3) ولا يعانوا من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى (F4) فيستمر التليف حتى بعد الشفاء، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى سرطان بنسبة 5?? في العام من مرضى التليف، بالرغم من الشفاء من الفيروس».

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