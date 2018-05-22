نشأت الديهي: هذا هو "عنتيل" جماعة الإخوان

وأشار "الديهي" إلى أن أربعة من قيادات الجماعة طالبوا بالتحقيق مع عابدين بتهمة انتهاك حرومات منازل الإخوان في غيبة أعضاء الجماعة، مشيرًا إلى أن في وقتها تم تشكيل لجنة وقُدم تقرير بشأن تعدي عابدين على نساء الجماعة.



وأضاف "الديهي"، أن قيادات الجماعة اتهموا عابدين بإقامة علاقات مع نساء جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بشأن واقعة انتهاك منازل الإخوان أيدت موقف قيادات الجماعة بشأن التهم الموجهة إلى عابدين.