"الكهرباء" تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة زيادة أسعار الوقود خلال الساعات المقبلة، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.



وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، على أنه لو كان هناك تحرك أو زيادة في الأسعار كان سيعلن عنها في بيان رسمي أو من خلال مؤتمر صحفي.

