  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:14 ص
بحث متقدم
سلطنة عمان ترفع أسعار البنزين

"الكهرباء" تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود

محمد صلاح ومارسليو

هذا ما قاله البرازيلي "مارسيلو" عن محمد صلاح

وزير الري

وزير الري يكشف عن استراتيجية مواجهة أزمة المياة

وزير التعليم العالي

«التصحيح الإلكترونى بالجامعات» لا يمكن تعميمه

رامز تحت الصفر

تهديدات برلمانية بوقف بث «رامز تحت الصفر»

صورة الرئيس السيسي بغزة

غزة تحتفي بـ«السيسي» بعد هذه القرارات

صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

أول ظهور لـ"عباس" من داخل مستشفى يتلقى فيه العلاج

عرب وعالم

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. عودة مجلس «الشورى» تحت اسم «الشيوخ»

#

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

#

"لشكه في سلوكها".. تفاصيل جديدة حول واقعة اغتصاب شاب لوالدته

#

"أمين" ينقد التكتم على التعديل الوزاري الأخير

ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، عبر شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي، للمرة الأولى، منذ نقله إلى المستشفى، أمس الأحد، إثر وعكة صحية.
وبدا عباس مبتسمًا، بينما كان يتمشى في أروقة "المستشفى الاستشاري" برام الله، بصحبة مرافقيه ونجليه وأطباء يشرفون على حالته الصحية.
وقالت مقدمة الأخبار في تلفزيون فلسطين، إن عباس "يتماثل للشفاء، وحالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا".
كما ظهر عباس في صور نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، يقرأ صحيفة "الحياة الجديدة" المحلية.
وقال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في رام الله، سعيد سراحنة، إن عباس يستجيب للعلاج بشكل سريع ويتماثل للشفاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف سراحنة أن صحة الرئيس الفلسطيني شهدت تحسناً كبيراً، وتناول العلاج اللازم، بعد أن تبين إصابته بالتهاب رئوي على الجهة اليمنى.
ونُقل عباس، أمس، إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد ارتفاع درجة حرارته، وبات في المستشفى، حيث خضع للمراقبة في قسم القلب.
وأجرى عباس البالغ من العمر 82 عامًا، عملية في أذنه قبل خمسة أيام وقام بمراجعة المشفى قبل يومين، مرتين على التوالي، حيث قرر الأطباء إبقاءه تحت المراقبة.
وفرضت قوات الأمن الفلسطيني طوقًا حول المستشفى، الذي يتواجد فيه عباس، ومنعت الطواقم الطبية من إعطاء تصريحات حول وضعه الصحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يستبق قمته المنتظرة من "كيم" بهذا الأمر
» أردوغان: سنواصل الكفاح لتكون القدس أرض السلام
» زيادة أسعار الوقود خلال ساعات
» أجمل رسالة كرم فى رمضان
» الأهلي يفاجئ «البدري» بهذا القرار
» معاكسة فتاة تنتهي بمقتل عاطلين
» الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"
» «عبد الغني» يكشف سبب عدم تسلم الأهلي لدرع الدوري
» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار