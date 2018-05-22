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البحرين تعلن دعمها "الكامل" للاستراتيجية الأمريكية

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أعلنت البحرين دعمها "الكامل" لاستراتيجية واشنطن تجاه إيران، والتي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الإستراتيجية "تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة البالستية".
وشددت المنامة على ضرورة "تجاوب" إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، إلى جانب التوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية، وعدم التدخل مطلقا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، أفصح بومبيو عن 12 شرطا لبلاده للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي، أبزرها؛ وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.
كما تضمنت الشروط الأمريكية "إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران"، و"وضع حد لدعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط"، و"نزع سلاح المليشيات الشيعية في العراق"، و"الانسحاب من سوريا".
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يكون أكثر شمولًا، و"يسمح بفتح جميع المنشآت الإيرانية، وعدم تخصيب اليورانيوم، والنفاذ المطلق لجميع المحطات النووية والعسكرية.
وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.
ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به. 

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