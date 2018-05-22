» الأهلي يفاجئ «البدري» بهذا القرار

22 مايو 2018 - 12:43 ص

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، الذي تقدم باستقالته، عقب الخسارة أمام كمبالا الاوغندي، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تكريم حسام البدرى بعد نجاحه فى الفوز بـ4 بطولات على مدار عامين وهما بطولتى دورى وبطولة كأس مصر وبطولة السوبر المصرى.

ويقضى البدرى حاليًا إجازة فى ألمانيا، ويفاضل فيها بين العروض التى تلقاها مؤخرًا والتى يعد أبرزها من أحد السعودى والرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي.