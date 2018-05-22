المنتخب يؤدي أول مران على ملعب القاهرة

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المصريون

أدى لاعبو المنتخب الوطني الأول، مساء اليوم الإثنين، أولى حصة تدريباته تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني وجهازه المعاون في معسكره المفتوح الذي يستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى الكويت، الأربعاء المقبل، في أولى محطات معسكره الأخير قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.

شارك في مران الليلة جميع اللاعبين المختارين عدا محمد صلاح وأحمد المحمدي لارتباطهما بنادييهما في لقاءات رسمية، فيما قام محمد النني باستكمال تدريباته العلاجية.


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