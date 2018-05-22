  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
وزير الري

وزير الري يكشف عن استراتيجية مواجهة أزمة المياة

رامز تحت الصفر

تهديدات برلمانية بوقف بث «رامز تحت الصفر»

صورة الرئيس السيسي بغزة

غزة تحتفي بـ«السيسي» بعد هذه القرارات

صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

«عبد الغني» يكشف سبب عدم تسلم الأهلي لدرع الدوري

الرياضة

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي

#

"زيزو" يروي موقفًا لا ينسى لـ"الكابيتانو"

#

رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

#

18 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

الدوري

المصريون

الاهلى

عبد الغنى

درع الدورى

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن السبب وراء عدم تسلم النادي الأهلي، درع الدوري العام، لموسم 2017/ 2018.

وقال «عبد الغني» فى تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد، «درع الدورى موجود فى النادى الأهلى أصلاً، والنادى هو من يحدد موعد الاحتفالية، فلو كان أراد استلامه في مباراة المصري لنفذنا له طلبه».

وعاد ليقول: «الأهلى فاز بالدورى قبل نهايته بسبع مباريات، ولو كان أراد استلامه فى أى وقت خلال المباريات المتبقية لكان الاتحاد وافق على الفور».

وأردف عضو اتحاد الكرة: «لا بد أن يتم تواصل بين النادى الأهلى والاتحاد المصرى لكرة القدم لكى يتم التنسيق للاحتفالية التى يتسلم خلالها الأهلى درع الدوري».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبد الغني» يكشف سبب عدم تسلم الأهلي لدرع الدوري
» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»
» قبل الموقعة المرتقبة.. ظهير الريال يتحدث عن «صلاح»
» معاكسة فتاة تنتهي بمقتل عاطلين
» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار