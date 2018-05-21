» بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»

عرضت قناة «سير أليكس» الإنجليزية، أفضل 20 ركلة جزاء سجلها لاعبو كرة القدم على طريقة بانينكا، التي تقوم على مغالطة الحارس، والتلاعب بالكرة، ووضعها في وسط المرمى بطريقة جميلة ومخادعة.

وعرضت القناة، هدف النجم البلجيكي إدين هازارد، في مرمى نيوكاسل يونايتد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن هدف ليونيل ميسي في مرمى خيتافي بالطريقة ذاتها.

وأضافت القناة ركلة جزاء زين الدين زيدان الشهيرة ضد العنكبوت الإيطالي، جانلويجي بوفون، في نهائي كأس العالم سنة 2006، علاوة على ضربة جزاء ليونيل ميسي في شباك فياريال في الدوري الإسباني سنة 2017.