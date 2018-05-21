أجمل رسالة كرم فى رمضان

21 مايو 2018 - 11:08 م

عندما يأتى رمضان يقترن به دائمًا ويحضر فى النفس أنه شهر "الكرم".. ويختلف الكرم والجود والعطايا من شخص لآخر، وأيضًا فى نوعية هذا الكرم.

قال أحد الناس للحسن بن سهل - أحد وزراء بنى العباس - كان قد ذبح كثيرًا من الأنعام "لا خير فى السرف" فقال له: "لا سرف فى الخير"، فرد اللفظ واستوفى المعنى.

وكان الإمام الزهرى يطعم الناس الزُبْد والعسل، ويستدين لأجل ذلك فقال له رجاء بن حيْوة- وزير بنى أمية -: أخشى أن يتركك القوم يقصد بنى أمية؛ فيزداد دينك فكان يعده بعدم تكرار ذلك، فيمرّ فيأتيه فيجده قد أقام الموائد من الزبد والعسل، فقال له ألم تعدنى؟ فقال: "إن الكريم لا تؤدبه التجارب".

ومرّ أعرابى بخالد بن عبد الله القَسْرى - أحد ولاة بنى أمية - وكان من الكرماء فقال للأعرابى: سلنى تعطَ - ظنًا منه بضعف همة الأعرابى - فقال له ألف دينار ذهبية، فتعجب من كثرة المبلغ فقال له: حط منه يا أعرابي فقال: أريد دينارًا واحدًا فازداد عجبه.

فقال له الأعرابى: سألتك على قَدْرك وحططت على قدرى، فقال له: والله لن تغلبنى وأمر له بألف دينار ذهبية.. فاسألوا الله الفردوس الأعلى ولا تملّوا.

واعترضت امرأة الصحابى الجليل قيس بن سعد بن عبادة وهو يسير وسط غلمانه وكان من الكرماء فقالت له: إن بيتى قليل الفئران، فقال لها: ما أجمل هذه الكناية، لأملأن بيتك فئرانًا.. املأوا بيتها خبزًا وزيتًا.

?ولكن يبقى فى النهاية أجمل كرم، وهو "كرم المشاعر"، ذكر النبى الكريم "أن سبعين ألفًا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب" فقام رجل وقال يا رسول الله: ادع الله أن يجعلنى منهم فقال له: سبقك بها "عُكّاشة"، ولم يقل له: لست منهم، حتى لا يكسر قلبه ويقطع أمله.. رمضان كريم.

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