رقيب شرطة يتزعم عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه

21 مايو 2018 - 10:38 م

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، بالسجن 15 سنة لرقيب شرطة، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه، بالاشتراك مع اثنين مجهولين بمنطقة الوراق.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحدينى وخضر طلبة، وسكرتارية محمد سليمان ورجب شعبان.







وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "سيف. ال"، رقيب شرطة، 24 سنة، اشترك مع اثنين آخرين في سرقة المجني عليه "خيري. ا"، مندوب مبيعات، بالإكراه أثناء سيره بالطريق العام مستقلاً السيارة التي يمارس من خلالها عمله، بعدما أوهموه بأنهم رجال شرطة.







أضافت التحقيقات، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه، وأجبروه على استقلال سيارة قيادة أحدهم كرهًا عنه، بعدما تعدوا عليه هو ومرافقوه بالضرب المبرح، واستولوا منه علي مبلغ مالي 9 آلاف جنيه، وفروا هاربين.





تابعت التحقيقات، أن المتهمين كرروا حيلتهم عدة مرات، واستولوا علي مبالغ مالية من أشخاص آخرين لتقضي المحكمة في حق المتهم الرئيسي بقرارها المتقدم.







