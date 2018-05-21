تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

21 مايو 2018 - 10:15 م

تلقت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منشورًا من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من مالاوي وموزمبيق ونامبيا بسبب انتشار وباء الكوليرا.

ووصلت تعليمات للحجر الصحي بالمطار من وزارة الصحة، بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من مالاوي وموزمبيق ونامبيا، بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب وباء الكوليرا، وملاحظة الحالة الصحية للركاب.

وتضمن المنشور: "إذا ظهرت أي أعراض على أي راكب يجرى عزله، وإجراء الفحوصات الطبية له، وكتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من هذه الدول، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران التي تنقل الركاب من هناك، لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور إعياء وإرهاق وحمى منخفضة".

ويتابع أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، الحالة الصحية، ومتابعة كروت بيانات الركاب، على أن تعزل أي حالة فورًا حال الاشتباه في إصابتها، وتحويلها لمستشفى الحميات للتأكد من عدم حملها العدوى.