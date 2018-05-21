» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال

21 مايو 2018 - 10:03 م

استقر محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، على ارتداء القميص رقم «4» مع فريقه المدفعجية في الموسم المقبل، بعد أن كان يرتدي القميص رقم "35".

ومن المنتظر أن يقوم الإسباني أوناي إيمري بتدريب فريق أرسنال بدءًا من الموسم المقبل خلفًا للفرنسي المخضرم أرسين فينجر، الذي كان يقود أرسنال منذ عام 1996.