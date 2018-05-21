  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

مجدي عبدالغني مع رامز جلال

حقيقة إحالة مجدي عبدالغني للتحقيق

مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»

عرب وعالم

الوزير المغربي محمد يتيم
الوزير المغربي محمد يتيم

وكالات

أخبار متعلقة
#

"البرعي" عرض علىَّ منصب مهم بـ "الداخلية"

#

الغيطي يكشف مفاجأة عن التعديل الوزارى

#

الاعتداء بالحجارة على وزير الداخلية المغربي الأسبق ‎

المغرب،

اعتذار

محمد يتيم

اعتذر وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد يتيم، بعد إدلائه بتصريحات حول رأيه في حملة المقاطعة، والتي  جدلا واسعا بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وكان "يتيم"، القيادي في حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، قال في تصريح صحفي جوابا عن سؤال وُجه له حول رأيه في حملة المقاطعة: "أنا ماشي (لست) مواطن.. أنا وزير"، الأمر الذي اعتبره نشطاء تعاليا وتكبّرا من وزير وجد نفسه في ذلك المنصب بسبب أصوات المواطنين له.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "لا أجد غضاضة في الاعتذار لكل من اعتبر أنه كان في كلامي إساءة، سواء من أعضاء الحزب أو من عامة المواطنين".

وأوضح الوزير في تدوينته أن "المهمة الوزارية تكليف قبل أن تكون تشريفا، وكما لها بداية، فإن لها نهاية، آتية لا محالة. أما المواطنة، فهي هوية، كيان، لا بداية لها ولانهاية".

وأكد يتيم أنه "مواطن مغربي وأفتخر، ومسؤول حكومي، إلى جانب كل أعضاء الفريق الحكومي، منخرط في خدمة الشعب الذي نحن منه و إليه، والعمل على تلبية أكبر قدر ممكن من مطالبه".

وعبّر يتيم عن أسفه "لما تم الترويج له من خلال تحريف مضمون تصريحي"، مجددا تأكيده على أن "المراد من هذا التصريح الذي يعود لأكثر من ثلاثة أسابيع، هو تذكير الصحفي حينها أنه "يسألني بصفتي وزيرا، وأنه ما كان ليسألني لو صادفني وأنا مواطن أمشي في الشارع".

وسجل الوزير أنه "كما أكد على ذلك رئيس الحكومة، فإن جميع المسؤولين التقطوا الرسالة التي بعث بها المواطنون، ونعمل، جميعا، جاهدين على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار صفحة جديدة ينخرط فيها الجميع، من فاعلين اقتصاديين، موزعين، مواطنين ومسؤولين عموميين".

وشدد يتيم على أن "التصريح كان في البدايات الأولى لحملة المقاطعة، وقبل توالد مختلف تداعياتها. ومن الطبيعي أن استدعاءه في سياق مختلف بعد عدة أسابيع من قبل البعض؛ لأغراض لا تخفى، فسح المجال للبس وتحوير لكلامي وتجريح لم يكن أبدا مقصودا كما تم بالمعنى الذي تم الترويج له".

وختم وزير الشغل والإدماج تدوينته بهاشتاج "#مواطن_وأفتخر"، و"#وزير_في_خدمة_الشعب"، و"#المواطن_أولا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس
» «كلوب» يرفض المقارنة بين «صلاح» و«رونالدو»
» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا
» رئيس سموحة يرد على «مرتضى» بهذه الصفعة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار