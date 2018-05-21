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الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم

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حشيش

جنايات الجيزة

الوراق

قتل صديقهم

الاعدام شنقا

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا للثلاثة متهمين، لاتهامهم بقتل صديقهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لخلاف مسبق بينهم علي تجارة الحشيش بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحدينى وخضر طلبة وسكرتارية محمد شعبان ورجب سليمان.

وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، قيام المتهمين محمد.ع.ا وشهرته "بيصة" 24 سنة، سائق، ومحمد.س.ف وشهرته "سمكة" 30 سنة، ورمضان.م.ر وشهرته "حسام" 23 سنة، بقتل معاذ رفعت عشرى فى العشرينيات من عمره، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لخلاف مسبق بين المتهمين الأول والثانى على تجارة حشيش.

 وبينت التحريات، أن المتهمين  قاموا باستدراج المجنى عليه بمساعدة المتهم الثالث بسيارته لمكان خالٍ من المارة، وقاموا بخنقه ثم ضربه على رأسه بآلة حادة، ولم يتركوه إلا وقد أيقنوا وفاته.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى المتهمين بعد إنهاء جريمتهم قاموا بسرقة مبالغ مالية من المجنى عليه وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين.


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