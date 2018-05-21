» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس

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القذافي

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ليبيا

القذافي

حكومة الوفاق

أقلت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة "الوفاق الوطني"، اليوم الإثنين، القبض على سبعة أشخاص مدنيين وعسكريين، موالين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بتهمة محاولة إحداث فوضى في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت "الردع"، في بيان لها، إن "عملية القبض جاء بالتنسيق مع الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة، حيث كانت الخلية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، المؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، تجهز في غرفة عمليات لإطلاق عمل مسلح".

ونشرت الردع أسماء منفذي العملية وهم، ناجي مسعود أبو بكر حرير (لواء)، خليفة محمد أحمد الأسود (عميد)، الشريف عبد الله عمر الدويل (عميد)، أسامة مفتاح احمد علي اشتيوي (مدني)، أحمد عمران الهمالي (مدني)، رمضان مفتاح أبوقرين (مدني) عبد الحكيم محمد غيث شفتر (منسق).

وأكدت القوة في بيانها أن المقبوض عليهم اعترفوا في التحقيقات المبدئية بتحديد ساعة تحركهم نحو العاصمة، والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل.

واعترفت الخلية التابعة للنظام السابق، بأنهم لديهم تنسيق مع بعض العناصر في جميع مدن ليبيا، إضافة إلى ضبط أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخائر وخطط عسكرية لتوزيعها، والبيان الذي كانوا ينون بثّه.

وتأسست الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بعد ثورة فبراير عام 2011، ضمن عدة فصائل من النظام السابق معارضة تسعى لثورة السابع عشر من فبراير.

ويقود سيف الإسلام القذافي الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إلا أن رئيسها التنفيذي هو خالد الخويلدي، الذي يقيم حاليا في مصر، بسبب عدم معرفة مكان سيف القذافي على وجه التحديد، وهل تم تهريبه من سجنه في مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس، أم مازال فيه؟.

وترفض الجبهة التي يقودها سيف الإسلام التعاون مع قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث ترى فيه أنه خان نظام معمر القذافي في حرب تشاد، في ثمانينات القرن الماضي، وفي ثورة فبراير 2011.


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