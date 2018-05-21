سقوط أسانسير بسيدة.. ومسئول: "أنا مالي"

21 مايو 2018 - 09:41 م

سقطت سيدة في العقد الخامس من عمرها من الدور الرابع في بئر أسانسير المستشفى العام بالسويس اليوم الاثنين، وحررت أسرتها المحضر رقم 2563 جنح قسم شرطة السويس.

واتهمت أسرة السيدة آمال سعيد عامر 54 عامًا، إدارة مستشفى السويس العام بالإهمال الجسيم، لقيامها بترك الأسانسير بدون صيانة، ما تسبب في إصابتها بكسور بالعمود الفقري والحوض، وأجزاء أخرى من الجسد.

من جانبه، رد الدكتور يوسف خليفة مدير مستشفى السويس العام، على حادث سقوط السيدة من الأسانسير، قائلاً: " أنا معرفش حاجة، ما تعمل محضر، أنا مالى أنا".