  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:15 م
بحث متقدم
صورة تعبيرية

«الإفتاء»: فحص المرأة على يد طبيب يفسد صومها

تمر رمضان

أجمل رسالة كرم فى رمضان

صلاح

«صلاح» مُرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم

أرشيفية

تحذير لمطار القاهرة من ركاب ثلاث دول

كأس العالم

الكشف عن أول محاولة احتيال عالمية باسم "كأس العالم"

أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

مجدي عبدالغني مع رامز جلال

حقيقة إحالة مجدي عبدالغني للتحقيق

رئيس سموحة يرد على «مرتضى» بهذه الصفعة

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

#

مرتضي منصور: "فرج عامر" يضلل الجمعية العمومية لسموحة

#

بالفيديو.. رد ناري من«مرتضى» على رئيس سموحة

#

رئيس سموحة يهدد «مرتضى» برفع الحصانة

المصريون

الزمالك

مرتضى

سموحة

فرج عامر

أعلن أحمد عادل الشهير بـ«ميسي»، صانع ألعاب فريق الشباب بنادي الزمالك، انتقاله إلى صفوف سموحة، بشكل رسمي، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل.

وكتب «ميسي» عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين.. رسميًا تم تعاقدي مع نادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة».

يذكر أن الفترة الحالية، تشهد أزمة كبيرة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وفرج عامر رئيس سموحة، بسبب حرب التصريحات الدائرة بين الطرفين، منذ صعود الناديين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر وحتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة.. قداس مصري في زفاف ملكي بلندن
» لغز انتحار طفل الشرقية «أنا شيلت هم محدش يستحمله»
» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» خطوة جديدة لـ«النني» مع آرسنال
» "شاهدة علي.." روعات إلهية ستدهشك!
» مسئول مغربي يعتذر بعد عبارة «أنا وزير»
» الاعدام لـ"بيصة وسمكة ورمضان" لقتلهم صديقهم
» اعتقال خلية موالية للقذافي في طرابلس
» «كلوب» يرفض المقارنة بين «صلاح» و«رونالدو»
» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا
» رئيس سموحة يرد على «مرتضى» بهذه الصفعة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار