شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

21 مايو 2018 - 09:25 م

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، على وسائل الإعلام ذكر اسم كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، دون ذكر لقبيهما.

وجاء نص القرار الذي صدر اليوم كالتالي: "على جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العامة والخاصة، وكذلك الصحف القومية الخاصة يمنع تمامًا ذكر اسم شيخ الأزهر دون أن يسبقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وكذا ذكر اسم البابا دون أن يسبقه قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".