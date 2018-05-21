تتزوج من قاتل طفلها.. وتذبحه بعد 10 سنوات

21 مايو 2018 - 09:08 م

لا يقف شيء أمام عاطفة وفطرة الأم تجاه أبنائها، وما تبذله من جهد فى حمايتهم، لكن هذه الأم كانت عاطفتها وأمومتها أقوى بكثير فى التحمل، عقب مقتل طفلها الوحيد، وحينما قتلت قاتل طفلها وعرفت قصتها؛ أمر القاضى بإطلاق سراحها.

كان "المبارز إبراهيم" المعروف بـ"المعتمد"، والى دمشق، من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة وأجودهم سريرة، أصله من الموصل، وقدم الشام فخدم بنى أيوب فى دمشق، فحمدت سيرته فى ذلك، ثم صار هو المسئول عن دمشق لمدة أربعين سنة، فجرت في أيامه عجائب وغرائب.

وكان كثير الستر على ذوى الهيئات، ولاسيما من كان من أبناء الناس وأهل البيوتات، وحيث وقعت هذه الحادثة الغريبة في أيامه.

وتروي القصة أن رجلًا حائكًا - خياطًا - كان له ولد صغير في أذنيه حلق فقام عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلة، وأخذ ما عليه من الحلى ودفنه فى بعض المقابر، فاشتكوا عليه فلم يقر، فبكت والدته من ذلك، وسألت زوجها أن يطلقها، فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل وسألته أن يتزوجها، وأظهرت له أنها أحبته فتزوجها، ومكثت عنده حينا، ثم سألته في بعض الأوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه فقال: نعم أنا قتلته.

فقالت الأم المكلومة: أشتهي أن تريني قبره حتى أنظر إليه، فذهب بها إلى قبره ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد أخذت معها سكينًا أعدتها لهذا اليوم، فضربته حتى قتلته ودفنته مع ولدها في ذلك القبر.

وجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذا فسألها فذكرت له خبرها، فاستحسن ذلك منها وأطلقها وأحسن إليها.