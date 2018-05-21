  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:37 م
بحث متقدم
أرشيفية

زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس

شروط لذكر «الطيب وتواضروس» في وسائل الإعلام

قتل (تعبيرية)

تتزوج من قاتل طفلها.. وتذبحه بعد 10 سنوات

مشاري العفاسي

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

مجدي عبدالغني مع رامز جلال

حقيقة إحالة مجدي عبدالغني للتحقيق

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

أرشيفية

«العرق دساس».. فضيحة زوج وزوجة مع الضيوف

السيد البدوي

«البدوي» يتقدم باستقالته من «استشاري الوفد»

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

أرشيفية

حقيقة العثور على جثث 116 مصريًا في صحراء ليبيا

تدوينة لـ"العفاسي"عن التطبيع مع إسرائيل تثير الجدل

آخر الأخبار

مشاري العفاسي
مشاري العفاسي

المصريون

أخبار متعلقة
#

حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة معتقل فلسطيني

#

مؤرخ بريطاني يحطم صورة «الموساد» في مصر

#

واشنطن: متحمسون لنقل سفارتنا إلى القدس

#

نائب تونسي يمزق علم إسرائيل داخل البرلمان

هجوم

الإخوان

التطبيع

مشاري العفاسي

واصل القارئ مشاري بن راشد العفاسي هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنهم يبررون التطبيع مع إسرائيل لدول ويحذرون منه لدول أخرى.

وكتب "العفاسي" عبر حسابه على "تويتر" : الإخونجي إمعة مؤدلج يبرر التطبيع لدول ! ويتكهن بالتطبيع ويحذر منه لدول أخرى ! انها دوافع واتهامات وفزّاعات حزبية بلا أدلة !".

وتابع ": التطبيع ليس مصطلحاً شرعياً بل هو مصطلح سياسي مطاط غير منضبط ، أما الصلح فهو من هدي النبي ? في حال الضعف كما فعل في صلح الحديبية مع المشركين حتى فتح مكة".

وأثارت تدوينة "العفاسي" الجدل بين متابعينه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهاجم عدد كبير منهم القارئ الشهير بسبب حديثه الذي فهموا منه الصلح مع إسرائيل دون أن يرد عليهم، فقال أحد متابعيه :" تُشبه يهود قريش بالكيان الصهيوني المغتصب !! وتدعو للصلح صدق العوضي يوم قال "تدنس المفكرين والعلماء".

وعلق آخر ": الصلح النبوي كان في مصلحة المسلمين و لم يكونوا في حالة ضعف فمن أين جئت بأن المسلمين عند صلح الحديبية كانوا في حالة ضعف؟ و مرة أخرى الصلح النبوي كان لمصلحة المسلمين و ليس للكفار والتطبيع الراهن من قبل دولنا ليس فيه مصلحة للمسلمين بل لدولة الكيان الصهيوني".

وقال ناشط آخر:" نعم الصلح الذي يجر على المسلمين المنافع الدينية والدنيوية هو خير أما إن كان هذا الصلح سيجعلنا نتنازل عن الأقصى المبارك وعن ديننا وعن اسلامنا وننصهر في هوى الغير ليس هذا بصلح بل تطبيع يطبع به على قلوب الطبعين نسأل الله السلامة والعافية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا
» نيابة أمن الدولة تجدد حبس «أم زبيدة»
» حقيقة ظهور «صلاح» في برنامج «رامز تحت الصفر»
» «ميسي» على رأس قائمة الأرجنتين لمونديال روسيا
» «التضامن»: منح معاشات استثنائية لمئات الحالات
» حقيقة العثور على جثث 116 مصريًا في صحراء ليبيا
» «اتحاد الكرة»: اتفقنا مع كوبر على تجديد عقده
» منع ذكر اسمي شيخ الأزهر والبابا تواضروس دون ألقاب
» يجوز للصائم الإفطار بغروب الشمس دون سماع الأذان
» «أبو الغيط» يدين نقل سفارة باراجواي من تل أبيب إلى القدس
» ارتفاع مصروفات فوائد الديون إلى 204 مليارات جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"