حقيقة إحالة مجدي عبدالغني للتحقيق

21 مايو 2018 - 08:37 م

كشف المهندس أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة عن حقيقة إحالة مجدي عبد الغني، عضو الجبلاية إلى التحقيق بسبب مشاركته في برنامج رامز تحت الصفر.

قال مجاهد إنه لا صحة لإحالة البلدوزر إلى التحقيق، لافتا إلى أن مجلس الإدارة لم يتطرق إلى الأمر، وتحدث حوله في إطار الدعابة مع مجدي عبد الغني.

ولفت مجاهد إلى أن المغرضين وراء شائعات إحالة "عبد الغني" إلى التحقيق، بسبب مشاركته في برنامج رامز تحت الصفر الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر إحدى القنوات الفضائية.