ارتفاع أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

خالد الشرقاوي
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حراك فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين، فى بنك قناة السويس حيث رفع سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه ليسجل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر ثابتا عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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