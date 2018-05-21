ارتفاع عجز الموازنة لـ 218.1 مليار جنيه في 7 أشهر

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وزارة المالية

عجز الموازنة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأثنين، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال فترة الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 11.3% على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري للوزارة الصادر، اليوم الأثنين، أن عجز الموازنة بلغ 218.1 مليار جنيه (تعادل 5.1% من الناتج المحلي) خلال الفترة المنتهية في يناير 2018، مقابل عجز بلغ 195.8 مليار جنيه (تعادل 5.6% من الناتج المحلي) في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وأفاد التقرير بأن قيمة الإيرادات الإجمالية عن الفترة بلغت 353.7 مليار جنيه تمثل 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغت المصروفات نحو 570 مليار جنيه بما يمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.


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