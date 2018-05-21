» ارتفاع مصروفات فوائد الديون إلى 204 مليارات جنيه

21 مايو 2018 - 06:00 م

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأثنين، ارتفاع المصروفات على فوائد الدين، بنسبة 32.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول سبعة شهور من العام المالي الجاري 2017-2018.

وقالت الوزارة في تقرير لها إن المصروفات على الفوائد ارتفعت إلى 204.7 مليار جنيه ( 11.5 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات على الفوائد، بلغت 154.2 مليار جنيه (8.6 مليارات دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

ومنتصف نوفمبر 2017، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في مصر بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.3 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري.