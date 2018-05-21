روسيا تجمع التبرعات لشراء آثار مصرية

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متحف بوشكين

عصا سحرية

بدأ متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة، في العاصمة موسكو، بجمع التبرعات لشراء العصا السحرية المصرية، إحدى تحف الفن المصري القديم في المملكة الوسطى، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

ونشر الموقع الرسمي لمتحف بوشكين الإعلان الذي يقول: "عشية ذكرى الاحتفال بتأسيس المتحف نعلن عن جمع التبرعات لاقتناء عصا سحرية من تحف الفن المصري القديم تعود للفترة ما بين القرنين التاسع عشر إلى الثامن عشر قبل الميلاد عصر الدولة الوسطى. وتعود العصا الآن إلى المجموعة الخاصة لجامع التحف والآثار دانيلي".

ويشير الإعلان أيضا إلى المواصفات الفريدة لهذه العصا السحرية، كاحتوائها على نقوش نادرة لا توجد على الآثار المماثلة الموجودة في العالم. مثل مجسم لثور ونمر برأس حمار ونقوش لحيوانات أخرى غريبة.

وتعد العصا السحرية واحدة من أندر القطع الفنية الأثرية التي تمثل الحرف المصرية القديمة، وهناك 240 عصا سحرية مصرية موجودة في المتاحف العالمية والمجموعات الأثرية الخاصة.

يذكر أن متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة يحتفل بعيد ميلاده الـ 106 في 31 من مايو الجاري، ويسعى القائمون على المتحف أن يضيفوا إليه هذه التحفة الأثرية القيمة لتصبح من مقتنياته النادرة التي سيعرضها على زواره في المعارض المقبلة.

ويجب جمع مبلغ 6 ملايين روبل (100 ألف دولار) لشراء العصا السحرية بحسب منشور موقع المتحف.


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