برنامج "طبيخ" يكشف "بلاوى" قطاع القنوات المتخصصة

يبدو أن حلقات مسلسل العجائب والغرائب فى ماسبيرو لا تتوقف ، ومن المؤكد أن الأمور داخل هذا المبنى تدار حسب المصالح والأهواء بعيداً عن القوانين واللوائح .
أقول هذا الكلام بمناسبة الواقعة التى نتحدث عنها اليوم والتى تخص قناة العائلة التابعة لقطاع النيل للقنوات المتخصصة الذى يترأسه أسامة البهنسى .
حيث فوجىء المشاهدون ومنذ بداية شهر رمضان المبارك بإذاعة برنامج يومى بعنوان " من كل بلد أكلة " ، وللوهلة الأولى يتخيل مشاهد البرنامج أنه متخصص بالكامل فى " شئون الطبيخ " والكشف عن أسرار جديدة فى علوم الطهى والتعرف على أنواع جديدة وغريبة من الآكلات فى الدول المختلفة ، إلا أنهم أصيبوا بالدهشة من طبيعة البرنامج بسبب تركيزه على موضوعات وقضايا معظمها بعيد كل البعد عن مضمونه الذى يكشف عنه اسمه .
بداية العجائب فى هذا الموضوع أن مقدم البرنامج أحمد بسيونى ليس مذيعا معتمداً من اللجان المختصة بذلك داخل ماسبيرو ولم يحصل على تصريح رسمى كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات .
أما ثانى العجائب فتتمثل فى أن هذا البرنامج لا يوجد له ميزانية لمعد أو مذيع أو ضيف و يتم سداد قيمة أجر الشيف و خاماته على بند خدمات إنتاجية اى ليس له أى ميزانية مالية .
كما أن البرنامج عبارة عن " طبخ " لمدة ساعة بدون ضيوف أو معد أو مذيع طبقا لقرارات لجنة الأجور و الاشراف و أى تعديل يطرأ على البرنامج يتعين عرضه على اللجنة لأخذ الموافقة القانونية قبل اى تغيير يطرأ على البرنامج و قبل عرضه على الشاشة .
ومن بين المفاجآت التى كشفها هذا المذيع عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أن معدة البرنامج هى رشا خاطر مدير عام برامج المرأة بنفس القناة ، بالمخالفة للهيكل الوظيفى لها ( رشا نفسها اعترفت على صفحتها الشخصية بأنها هى المسئولة عن إعداد الحلقات " .
ولذلك نسأل : هل من حق رشا خاطر القيام بإعداد برنامج طبخ وإحضار ضيوف لبرنامج لا تتضمن موازنته أجورا لمذيع أو معد أو ضيوف ؟.
كما نتوجه ببعض التساؤلات الى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأسامة البهنسى رئيس قطاع المتخصصة : هل حصل هذا المذيع على موافقة من اللجان المختصة ليعمل مذيعا ويظهر على شاشة التليفزيون المصرى ؟ وما هى الإستفادة التى تعود على القناة من اذاعة هذا البرنامج ؟ وهل هو برنامج ترعاه إحدى الوكالات الإعلانية دون أن يدرى أحد ؟ أم أن هناك اتفاقاً غير معلن على منح المذيع هذا الوقت مقابل مبلغ مالى للقناة ؟ وهل حصلت رشا خاطر على إذن مسبق من لجنة إلاشراف و الأجور و كذلك موافقة من رئيسى القطاع والهيئة لكى تعمل معدة للبرنامج ؟ وأين دور الرقابة و المتابعة على برامج الهواء ؟ وأين القطاع الإقتصادى من كل ما يحدث من مجاملات على الشاشة ؟ والدليل على ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - الحلقة التى تم فيها استضافة الإعلامى السعودى خالد حمود المآربى والذى اعترف المذيع فيها بأن الضيف صديقه ودارت الحلقة حول التعاون الثقافى بين مصر والسعودية والتعاون بين البلدين فى مجالات البيئة والتنمية ، ولم ينس المذيع التطرق الى بعض الفعاليات التى قام بإدارتها مؤخراً ومنها أوبريت " أرض السلام " والسؤال : ما علاقة كل هذا ببرنامج " طبيخ " ؟ .