برنامج "طبيخ" يكشف "بلاوى" قطاع القنوات المتخصصة

21 مايو 2018 - 04:50 م

يبدو أن حلقات مسلسل العجائب والغرائب فى ماسبيرو لا تتوقف ، ومن المؤكد أن الأمور داخل هذا المبنى تدار حسب المصالح والأهواء بعيداً عن القوانين واللوائح .



أقول هذا الكلام بمناسبة الواقعة التى نتحدث عنها اليوم والتى تخص قناة العائلة التابعة لقطاع النيل للقنوات المتخصصة الذى يترأسه أسامة البهنسى .



حيث فوجىء المشاهدون ومنذ بداية شهر رمضان المبارك بإذاعة برنامج يومى بعنوان " من كل بلد أكلة " ، وللوهلة الأولى يتخيل مشاهد البرنامج أنه متخصص بالكامل فى " شئون الطبيخ " والكشف عن أسرار جديدة فى علوم الطهى والتعرف على أنواع جديدة وغريبة من الآكلات فى الدول المختلفة ، إلا أنهم أصيبوا بالدهشة من طبيعة البرنامج بسبب تركيزه على موضوعات وقضايا معظمها بعيد كل البعد عن مضمونه الذى يكشف عنه اسمه .



بداية العجائب فى هذا الموضوع أن مقدم البرنامج أحمد بسيونى ليس مذيعا معتمداً من اللجان المختصة بذلك داخل ماسبيرو ولم يحصل على تصريح رسمى كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات .



أما ثانى العجائب فتتمثل فى أن هذا البرنامج لا يوجد له ميزانية لمعد أو مذيع أو ضيف و يتم سداد قيمة أجر الشيف و خاماته على بند خدمات إنتاجية اى ليس له أى ميزانية مالية .



كما أن البرنامج عبارة عن " طبخ " لمدة ساعة بدون ضيوف أو معد أو مذيع طبقا لقرارات لجنة الأجور و الاشراف و أى تعديل يطرأ على البرنامج يتعين عرضه على اللجنة لأخذ الموافقة القانونية قبل اى تغيير يطرأ على البرنامج و قبل عرضه على الشاشة .



ومن بين المفاجآت التى كشفها هذا المذيع عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أن معدة البرنامج هى رشا خاطر مدير عام برامج المرأة بنفس القناة ، بالمخالفة للهيكل الوظيفى لها ( رشا نفسها اعترفت على صفحتها الشخصية بأنها هى المسئولة عن إعداد الحلقات " .



ولذلك نسأل : هل من حق رشا خاطر القيام بإعداد برنامج طبخ وإحضار ضيوف لبرنامج لا تتضمن موازنته أجورا لمذيع أو معد أو ضيوف ؟.

