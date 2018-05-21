«الأرصاد»: ارتفاع شديد بدرجات الحرارة غدًا

21 مايو 2018 - 04:29 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط ما بين خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 42

وسط الدلتا 26 41

الإسكندرية 26 38

بورسعيد 25 33

دمياط 25 35

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 28 40

الفيوم 27 43

بنى سويف 26 43

الأقصر 28 45

أسوان 30 45.