21 مايو 2018 - 04:27 م

قررت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس إلى جلسة 3 يونيه المقبل للمرافعة.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقى أقوال الشهود فى القضية التى تعاد إجراءات محاكمة 7 متهمين منهم فى اقتحام قسم شرطة ديرمواس إبان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار الدفاع إلى ان المتهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا منتصف العام الماضى قبل ان يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم امام دائرة عسكرية جديدة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشات عامة وخاصة .