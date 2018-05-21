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بالصور.. ساحر وتنورة في احتفالات "زخرفية الأقصر" بنهاية العام

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بالصور .. ساحر وتنورة في احتفالات "زخرفية الأقصر" بنهاية العام
بالصور .. ساحر وتنورة في احتفالات "زخرفية الأقصر" بنهاية العام

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احتفلت مدرسة الثانوية الزخرفية بنين بمدينة الأقصر، بنهاية العام، بحفل كبير، ضم عددا من الفقرات الفنية، بحضور كل من وفاء محمود وحسني عبد الجليل وعبد الرحيم عبد الغني وبرسيس رزق وجمال أحمد عثمان وعبد الرءوف الطيب، من قيادات التعليم الفني بمديرية التعليم بالمحافظة.

وأوضحت لمياء حسين عبد المطلب -المدرسة بالمدرسة الثانوية الزخرفية- أن الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من طلاب ومدرسي المدرسة، حيث قامت المدرسة شادية إسماعيل بجمع المبالغ المادية لإقامة الحفل من المدرسين، فيما كان الأساتذة "الطيب أحمد محمد" و"منى إبراهيم" منسقي الحفل وفقراته، مضيفة أن الحفل تم بإشراف كامل من قبل مدير المدرسة سعود حسن شفيق، والذي قام بتكريم الطلاب المجتهدين في المدرسة.

وأردفت أن الحفل الذي قدمه "عبد الحاكم هاشم" ضم عدد من الفقرات الفنية كالساحر والتنورة، بالإضافة إلى تقديم الطلاب لفقرة مواهب، بخلاف عدد من المسابقات ومسرحية ترفيهية عن أحوال المدرسة، كما ألقى "سيد أحمد" كلمة عن اليتيم ودور المدرسة والمجتمع ككل تجاهه، ومن ثم تكريم عدد من الطلاب اليتامى بالمدرسة.





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