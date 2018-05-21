» أب يوثق ابنته ويقتلها ضربًا حتى الموت

21 مايو 2018 - 02:12 م

أقدم عامل على قتل ابنته ضربًا بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بسبب شكه في سلوكها لكثرة خروجها، بالجيزة.

تلقى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا من الأهالي بوفاة فتاة بعقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "شيرين.أ.ع."، 17 عاما، ربة منزل، مقيمة بالطابق الأول، داخل غرفة النوم وبها إصابات كدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وأقرت والدتها بقيام الزوج بتوثيقها والاعتداء عليها حتى الموت لكثرة خروجها من المنزل، مضيفة أنه عقب خروجه من المنزل فكت وثاق ابنتها إلا أنها كانت قد توفت، وأكد روايتها 2 من السيدات من جيران الضحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.