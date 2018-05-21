حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في المواد البترولية ببنها

21 مايو 2018 - 02:11 م

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في المواد البترولية، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 محطات وقود في بنها تغش في البنزين وخلط أنواع رديئة من البنزين ببنزين 92 لزيادة كميتة للاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد ضبط كل من "شكرى. ص. ح" حيث تم التقابل مع المدعو "خالد. م. ع. م" المدير المسئول المقيم شارع عز الدين المنشية أول بنها حيث تبين أن كميات البنزين الموجودة بالتنكات المخصصة لبنزين 92 مختلفة فى اللون عن مثيلة من البنزين الأصلى 92.

وضبط محطة وقود "مصر للبترول" والكائنة بناحية منشية النور - دائرة قسم أول بنها ملك المدعو "أحمد. ا. ا" حيث تم التقابل مع المدعو "أشرف. م. ع" المدير المسئول ومقيم الرملة مركز بنها، حيث تبين أن كميات البنزين الموجودة بالتنكات المخصصة لبنزين 92 مختلفة فى اللون عن مثيلة من البنزين الأصلى 92.

كما تم ضبط محطة وقود مصر للبترول والكائنة بناحية ميت عاصم - دائرة قسم أول بنها ملك المدعوة "أشجان. م. ا" حيث تم التقابل مع المدعو "وائل. م. ع" المدير المسئول ومقيم بناحية ميت عاصم مركز بنها حيث تبين ان كميات البنزين الموجودة بالتنكات المخصصة لبنزين 92 مختلفة فى اللون عن مثيلة من البنزين الأصلى 92.

وضبط محطة وقود التعاون والكائنة بناحية الرملة - دائرة مركز بنها ملك المدعو "سعيد. ن. ا" حيث تم التقابل مع المدعو "سمير. س. ن" المدير المسئول ومقيم الرملة مركز بنها حيث تبين أن كميات البنزين الموجودة بالتنكات المخصصة لبنزين 92 مختلفة فى اللون عن مثيلة من البنزين الأصلى 92.

وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية مصلحة الكمياء للتأكد من قيامهم بالغش التجارى وخلط أنواع رديئة من البنزين ببنزين 92 لزيادة كميتة للاستفادة من فارق السعر وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية مصلحة الكيمياء.