ضبط 6000 قطعة ألعاب نارية في حملة أمنية بالقليوبية

21 مايو 2018 - 01:53 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط "كريم. ب. ر" 42 سنة - المسئول عن مكتبة لبيع الخردوات ولعب الأطفال الكائن بناحية شارع الأهرام دائرة قسم أول شبرا الخيمة ومقيم روض الفرج القاهرة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وتم ضبط 4000 قطعه نارية أحجام.

وضبط "مرشد. ج. آ" 58 سنة - صاحب مكتبة لبيع الخردوات ولعب الأطفال الكائن بناحية شارع الكنيسة - دائرة قسم الخصوص ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعابا نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وتم ضبط 2000 قطعة نارية أحجام مختلفة.

تحرر عن ذلك المحاضر رقم 9647 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمحضر رقم 7168 جنح قسم الخصوص لسنة 2018، وجار العرض على النيابة.