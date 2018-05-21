فندى منتقدًا الإعلام العربى: "ميأكلش عيش"

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علق الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية على الأوضاع التى تعمل خلالها وسائل الإعلام العربية في الفترة الحالية، مؤكدًا أن عددًا من المنصات الإعلامية العربية تتعامل مع المشاهدين وكأنهم يعملون تحت الطلب لديهم.

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "واحدة من ظواهر التليفزيونات العربية أنها تتصل بك في أي وقت وأي لحظة وكأنك تعمل مراسل عندهم تحت الطلب".

وتابع خبير العلوم السياسية قائلا :"  الناس عندها شغلها الأصلي والإعلام امر جانبي ميأكلش عيش.. . فرحمة بِنَا وكل عام وأنتم بخير".

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