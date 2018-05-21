هل يؤثر معبر "رفح" على الاحتجاجات فى غزة؟

21 مايو 2018 - 01:31 م

تساءلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إذ كان فتح معبر "رفح" الحدودي بين مصر وغزة، طوال شهر رمضان، له أثر على انخفاض موجة الاحتجاجات في القطاع، لافتة إلى أنه تم فتح المعبر بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للقاهرة .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة الماضية، على حسابه الرسمي على تويتر، إنه أمر بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان؛ وذلك لتخفيف أعباء الأخوة في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن معبر رفح، هو الممر الوحيد للمشاة بين مصر وقطاع غزة، إذ أنه لم يفتح شهرا كاملا منذ عدة سنوات، فمنذ عام 2013، عادة ما تفتح مصر المعبر لعدة أيام فقط كل بضعة أشهر، لكن قبل إعلان "السيسي"، كان المعبر مفتوحًا لمدة أسبوع تقريبًا.

وأضافت أنه اتخذ قرار تمديد فتح المعبر لمدة شهر بعد بضعة أيام من اجتماع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية ، في القاهرة مع القيادات المصرية .

وقال "هنية" إن الفلسطينيين "يرون نتائج" زيارته "من خلال هذه الخطوات"، مشيرًا إلى قرار مصر بفتح معبر رفح .

وألمح التقرير إلى أن "هنية" لم يقل أنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإبقاء المعبر مفتوحًا مقابل قيام حماس بتجميد الاحتجاجات في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وغزة، ومع ذلك، أصبحت الاحتجاجات في المنطقة الحدودية أقل بكثير في الأيام القليلة الماضية.

وبعد عودة "هنية" من القاهرة، الاثنين الماضي، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 60 فلسطينيًا في احتجاجات كبيرة في المنطقة الحدودية، وفقًا لأشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس.

لكن يوم الثلاثاء، لم تعقد سوى احتجاجات صغيرة نسبيًا ومتفرقة، على الرغم من أن مسئولين من حماس قالوا في وقت سابق إن احتجاجاً كبيراً قد تم التخطيط له في ذلك اليوم.

ومع ذلك، شدد "هنية" على أنه لا يوجد قرار لوقف المظاهرات وتعهد بأنها ستستمر في الأيام المقبلة.

في حين وصف جيش الدفاع الإسرائيلي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب عنيفة"، مؤكدًا أن المتظاهرين حاولوا المرور إلى أراضيه وألقوا زجاجات حارقة وأطلقوا النار على أفراد قوات الأمن الخاصة بهم ووضعوا عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي، على حد إدعائه.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بينهم طلاب ورجال أعمال ومرضى في قائمة الانتظار للسفر من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.