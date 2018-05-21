  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
حكاية "مدفع الإفطار" من السلطان خقشدم لـ محمد على

يجوز للصائم الإفطار بغروب الشمس دون سماع الأذان

صلاح

شاهد.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

شالوم

"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

الكاتب عبدالناصر سلامة

النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

جون كاسن، السفير البريطانى

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

مدحت الزاهد:3 مؤشرات لبطلان اتفاقية ترسم الحدود

الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

المنيا

إزالة 197 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

قبلي وبحري

ازالات بالمنيا
ازالات بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة سرقة ماكينات رى الأراضى بالمنيا

#

إزالة 578 حالة تعدٍ على الأراضي بالمنيا

#

إزالة 659 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بطوخ

#

إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية بمطاى

من

عميد

يكشف

اختفاء

حقيقة

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من إزالة 197 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 12فدانا و8 قراريط و3 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة .

قال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ بمركز مغاغة بمساحة فدان و8 قراريط، وعدد 12 حالة بمركز بني مزار بمساحة 8 قراريط و2 سهم، وعدد 14حالة بمركز مطاي بمساحة 8 قراريط، وعدد 16 حالة بسمالوط بمساحة فدان و18 سهما، وعدد 11 حالة بمركز المنيا بمساحة 8 قراريط و12 سهمًا، وعدد 9حالات في أبو قرقاص بمساحة7 قيراط و18 سهم، وعدد21 حالة بملوي بمساحة 4 أفدنة و21 قيراطا وسهم،  وعدد47 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و11 قيراطا، بالإضافة إلى عدد36 حالة إصلاح زراعى بمساحة 2فدان و7 قراريط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أب يوثق ابنته ويقتلها ضربًا حتى الموت
» حقيقة رحيل أسرة "صلاح" عن الغربية
» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها
» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"