حقيقة رحيل أسرة "صلاح" عن الغربية

21 مايو 2018 - 01:12 م

كشف محافظ الغربية أحمد ضيف صقر حقيقة ما تردد من أنباء حول رحيل أسرة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عن المحافظة لافتًا إلى أن كل هذه أنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد "ضيف" في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين أنهم متواجدون وحريصون على عمل الخير من خلال مائدة إفطار تقام منذ عدة سنوات في الغربية.

وأضاف المحافظة نقيم مائدة إفطار بعد غدٍ الأربعاء بحضور المحافظ لعمال النظافة، موضحًا أنه يتمنى عودة النظام القديم للقمامة وهي الجمع السكني، لافتًا إلى أنهم يعملون على إعادة تدوير القمامة بما سيساعد في تطوير المنظومة بمساعدة جامعي القمامة.